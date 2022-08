Feininger-Galerie Ausstellung von Sabine Moritz in Quedlinburg: Einblick in das Leben in Jena-Lobeda

Hauptinhalt

Künstlerin Sabine Moritz präsentiert in der Feininger-Galerie in Quedlinburg die Ausstellung "Lobeda oder die Rekonstruktion einer Welt". An der Werkreihe, die 130 Arbeiten umfasst, hat die renommierte Künstlerin bereits Anfang der 90er-Jahre gearbeitet. Sie gibt einen Einblick in die Lebenswelt der Plattenbausiedlung Jena-Lobeda, wo die gebürtige Quedlinburgerin aufwuchs. Die Schau eröffnet am Samstag und ist bis zum 8. Januar 2023 zu sehen.