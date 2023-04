Alle Exponate in der Ausstellung stammen aus einer Werkserie, die Nolde selbst als "Ungemalte Bilder" bezeichnet hat. Nach Angaben des Museums handelt es sich um kleinformatige Aquarelle, die in erster Linie als Gemäldevorlagen dienten. Nolde kultivierte später die Erzählung, er habe diese Bilder während seiner Verfolgung durch die Nazis im Verborgenen malen müssen. Tatsächlich sind einige nachweislich vor und nach der Verhängung des "Berufsverbots" durch das NS-Regime entstanden. Ein angebliches "Malverbot" bestand für den Künstler nie.

Die Ausstellung in Quedlinburg will Noldes "Ungemalten Bilder" nun auf Basis neuester kunsthistorischer Forschung in ihren Entstehungs- und Rezeptionskontext einbetten. Die Schau ist in Kooperation mit der Nolde Stiftung Seebüll entstanden, die seit Jahren zu Nolde im Nationalsozialismus forscht.