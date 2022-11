Radeburg Wohin mit scharfen Waffen in kleinen Museen?

In kleinen Heimatmuseen und in etlichen musealen Sammlungen lagern historische Waffen, die dem deutschen Waffenrecht unterliegen. Manches Museum sieht sich da an der Grenze dessen, was es in puncto sicherer Aufbewahrung oder überhaupt in puncto Besitz zu leisten fähig ist. Aber wohin mit solchen geschichtlich wertvollen, immer noch scharfen Waffen? Das Heimatmuseum im sächsischen Radeburg hat sich mit dieser Frage an das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden gewandt – und es ist nicht das einzige.