Renaissancegiebel spiegeln sich in den raumhohen Fenstern des Meißner Kunstvereins. Wer in den letzten Wochen am mittelalterlichen Markt von Meißen unterwegs war, konnte dem Entstehungsprozess von Gaby Taplicks raumgreifender Holzinstallation gut folgen: die Säge kreischte, die Bohrmaschine heulte, der Duft gesägter Sperrholzbretter zog die Burgstraße hinauf Richtung Dom. "Ich hatte noch gar keine Zeit, Meißen kennenzulernen. Ich habe hier nur gearbeitet", sagt Gaby Taplick, die sofort eine Idee hatte, als sie vor zwei Jahren die Ausschreibung für das Residenzstipendium des Meißner Kunstvereins las. "Als ich mich beworben habe, sind mir hier die Kreuzgewölbe aufgefallen. Für mich sind sie eher ungewöhnlich. Und genau das war der Ausgangspunkt, ich wollte das Kreuzgewölbe in den Raum nach unten spiegeln, ich wollte mit den Wölbungen arbeiten."

Gaby Taplick entwickelt raumgreifende, begehbare und oft große Holzinstallationen für Ausstellungen, Galerien oder öffentliche Orte in Deutschland, in der Schweiz, Taiwan und immer wieder in Japan. Die 46-jährige Berliner Künstlerin sägt, schraubt und formt ihre Arbeiten häufig nach demselben Prinzip, am Ort selbst und als Prozess. Am Beginn steht der Sperrmüll. Matthias Lehmann vom Kunstverein Meißen half diesmal beim Sammeln und legte auch bei lärmempfindlichen Nachbarn ein gutes Wort für die Kunstaktion ein. Auch Kuratorin Maren Marzilger fand übers Internet Altmöbel in Meißen, Dresden und Pirna. Furnierte Bretter in Weiß, Rot oder Eiche, manchmal auch massiv, in Hochglanz oder feingeschliffen, je unterschiedlicher, desto besser. Gaby Taplick: "In den 90er-Jahren habe ich in Leipzig gelebt und auf den Straßen alles gefunden, was ich brauchte. Als ich Kunst studierte in Hannover, habe ich nach den Messen die Schrauben aufgelesen. Ich verwende alle meine Materialien möglichst lange und immer wieder: die Schrauben und auch die Spanplatten."