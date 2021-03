Die Mensa am Park ist noch eine Baustelle: Der Original-Boden ist mit OSB-Platten versiegelt, die Platten an der Decke fehlen, so gibt sie den Blick auf die Stahlträgerkonstruktion frei.

"Zielführender Kompromiss"

Wirtschaftsminister Tiefensee beim Richtfest Bildrechte: MDR/Conny Mauroner Trotz Pandemie hat das Studierendenwerk Thüringen es sich nicht nehmen lassen, nun in großem Stil Richtfest zu feiern. Vielleicht, weil der Weg bis da hin ein sehr langer war. Es gab zähe Aushandlungsprozesse zur Frage, wie der Funktionsbau denkmalgerecht saniert werden könnte. Ralf Schmidt-Röh, Geschäftsführer des Studierendenwerks, ist mit dem sich anbahnenden Ergebnis nun ziemlich zufrieden: "Zum Anfang waren die Standpunkte diametral verschieden. Dann gab es einen intensiven Austausch. Letzten Endes haben wir einen zielführenden Kompromiss gefunden."

Die Mensa mit ihren besonderen Leuchten Bildrechte: Gilbert Weise Auch Hans-Rudolf Meier, Professor für Denkmalpflege in Weimar, ist vor Ort. Er ringt seit Jahren um eine respektvolle Sanierung der Mensa. Für ihn ist das Gebäude aus dem Jahr 1982 besonders, weil es einst vergleichsweise behutsam in seine Umgebung eingefügt wurde: Um das benachbarte Liszt-Haus nicht abreißen zu müssen, wurde die Mensa vom Grundriss her verkleinert, die große Fensterfassade fällt gestuft nach hinten ab. Und auch die Inneneinrichtung ist für Meier erhaltenswert, vor allem das Leuchtensystem, das es genau so auch einst im Ost-Berliner Palast der Republik gegeben hat. Doch genau die Leuchten sorgten monatelang für Diskussionen, wie sich Meier erinnert:



"Das wichtigste Argument dagegen war: 'Die sind einfach zu aufwändig; zu reinigen, zu putzen, zu ersetzen. Gleichzeitig sagten sowohl die institutionalisierte Denkmalpflege als auch die Interessierten hier an der Uni: 'Das ist so ein wesentliches Charakteristikum dieser Mensa, dass das in irgendeiner Form bleiben muss."

Rückblende: Mensa-Bewegung gegen den Abriss

Die alte, gestufte Fassade Bildrechte: Gilbert Weise In den letzten zwei Jahren polarisierten die Leuchten – davor das Gebäude an sich. 2008 wollte es der damalige Rektor der Bauhaus-Universität eigentlich abreißen lassen, um Platz für ein neues Museum zu schaffen. Doch Studierende und junge Uni-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter gingen auf die Barrikaden – und formierten durch die sogenannte Mensa-Debatte eine Gegenbewegung. Mit-Initiator Florian Kirfel erinnert sich:



"Im Wissen, dass es ja Debatten in Deutschland gibt, in unserer Szene, gerade an unserer Universität mit ihrem Anspruch, Vorreiterin der Architektur zu sein und Debatten anzuführen, da mit so einer eigentlich hinterwäldlerischen, aus der Zeit gefallenen Position zu kommen und zu sagen: 'Wir reißen das ab und machen da ein Museum hin.' Das war auch eine Flanke, in die wir relativ gnadenlos reingegrätscht sind."

Stimmungsumschwung pro Ost-Moderne

Innerhalb weniger Wochen sorgte die Mensa-Debatte in Weimar damals für einen Stimmungsumschwung in Sachen DDR-Moderne: Bürgerinnen und Bürger entdeckten den Wert des Gebäudes, die Politik wurde aufmerksam. Kurze Zeit später bekam die Mensa als erstes Gebäude der Spätmoderne in Thüringen den Denkmalstatus.

Neue Kontroverse um Sanierung und "Magerquark-Architektur"

Entwurf für die sanierte Fassade der Mensa in Weimar Bildrechte: Studierendenwerk Thüringen Doch für die Akteure der Mensa-Debatte war die Geschichte damit nicht zuende: Es begannen die Streitigkeiten um die Sanierung. Kirfel, der heute als Architekt im Denkmalbereich tätig ist, zog sich irgendwann zurück. Frustriert vom Gebahren des Studierendenwerks Thüringen: "Da wird ja mit harter Hand regiert, die interessieren sich Null für Architektur. Alles, was sozusagen Qualität verspricht, wird da auch unter so einem Bourgeoisie-Verdacht abgeschnitten. Das ist ja nicht nur so, dass die gegen die Mensa gekämpft hätten. Wenn Sie sich Weimarer Projekte angucken wie "Das Hundert", das kurz und klein gesäbelt worden ist, wie da mit harter Hand absolute Magerquark-Architektur gemacht wird ... Das ist echt nicht gut, was da läuft."

Beim Richtfest, zu dem Kirfel nicht eingeladen wurde, hört sich das ganz anders an. Geschäftsführer Schmidt-Röh betont, wie sehr man auf die Belange des Denkmalschutzes eingegangen sei. Auch das erste Fazit von Professor Hans-Rudolph Meier fällt nicht unbedingt harsch aus. Viel Originalsubstanz des Gebäudes sei erhalten geblieben, sagt er. Zwei Drittel der historischen Leuchten würden etwa wieder eingebaut. Das sei ein Kompromiss, mit dem er leben könne.