Quer durchs All fliegen – das war der große Menschheitstraum Ende der 60er-Jahre. Und auch in der DDR gab es diese Begeisterung für die Abenteuer der Weltraumfahrt, gepaart mit einem unerschütterlichen Vertrauen in modernste Technik. Die wiederum wurde verkörpert von dem Kombinat Robotron, dem größten Computerhersteller der DDR. Deshalb sollte sich der Aufbruch in die Moderne auch in der Architektur des neuen Verwaltungsgebäudes spiegeln.