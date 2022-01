Nicht nur der Kassenbereich im Erdgeschoss ist neu gestaltet. "Auch so etwas wie die Brandschutzmeldeanlage, Netzwerktechnik und Überwachungstechnik sind auf den neuesten Stand gebracht worden", freut sich Pommer. WLAN gibt es nun im ganzen Haus. So hat das Schlechte mitunter auch Gutes, denn eine Haussanierung wäre ohne den Wasserrohrbruch wohl kaum drin gewesen. Momentan hat der 31-Jährige, der aus Hildburghausen in Südthüringen stammt und in Jena Kunstgeschichte und Germanistik studierte, alle Hände voll zu tun, die Dauerausstellung wieder zu gestalten. Dabei setzt er auf Bewährtes: "Die Ausstellung bleibt die altbekannte und den Besuchern auch vertraute", so Pommer.

Inzwischen sind alle ausgelagerten Exponate zurück, die meisten auch schon an ihrem angestammten Platz. Der Salon der romantischen Gesellschaft im ersten Obergeschoss ist wieder eingerichtet, auch der Veranstaltungsraum mit der installierten Theaterbühne. Noch fehlen ein paar Bilder an den Wänden oder Schilder zu den Exponaten. Doch Pommer ist, abgesehen von ein paar Haustechnikern der Städtischen Museen, die ihn zeitweise unterstützen, der alleinige Macher - und findet das auch gut so. Der junge Museumsleiter ist sich der Verantwortung bewusst, sieht aber auch die Chance. "Wenn so ein Haus in der Stadt existiert und für die Geschichte der Stadt auch so wichtig ist, dann ist das eine tolle Chance, sich einzubringen." Hinzu kämen noch Wechselausstellungen mit großer thematischer Vielfalt. Was bedeutet, schwärmt Pommer, die Aufregung höre nie auf.