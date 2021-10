Neo Rauch und seine Frau, die Malerin Rosa Loy, haben sich irgendwann entschieden, Rauchs Papierarbeiten zu behalten und nicht an Galerien zu geben. Im März dieses Jahrs wurden sie erstmals ausgestellt – mit Erfolg im Gutshaus Steglitz in Berlin. Der öffentliche Ausstellungsraum, auch Wrangelschlösschen genannt, besticht durch klassizistisches Flair.

Nun erfolgt die zweite Präsentation von dieser Papierarbeiten auf der barock überformten Heidecksburg. Das Paar war persönlich vor Ort, um sich die Räumlichkeiten anzuschauen. "Sie waren begeistert von der Gewölbehalle, ein Raum, der auch als älteste Bauteil hier in diesem Schloßkomplex gilt", erklärt Sabrina Lüderitz, Direktorin der Heidecksburg. "Der Raum hat eine ganz eigene Atmosphäre und Geschichte. Er verbindet das alte Schloß mit der Schloßkirche, was so alles nicht mehr sichtbar ist unter der barocken Fassade. Der Raum erzählt eben Geschichten, die mit den Werken von Neo Rauch in einen guten Dialog treten." Schon länger besteht im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt der Wunsch nach einer Rauch-Schau. Sabrina Lüderitz freut sich, dem gerecht werden zu können.