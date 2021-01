Das Museum auf der Heidecksburg in Rudolstadt blickt positiv auf 2021. Zwei Sonderausstellungen zum Thema Wald und das Themenjahr "900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen" prägen das Programm, wie die stellvertretende Museumschefin Sabrina Lüderitz im Gespräch mit MDR KULTUR berichtet.

Wandel des Waldes

Die Sonderausstellungen "Im Garten der Mönche" und "Leben in der Baumkrone" sind eine Kooperation mit dem Thüringen-Forst und beschäftigen sich mit dem Wandel des Waldes. Man werde das Thema Natur und Residenzgeschichte mit historischen Objekten und aktuellen Waldfotografien zusammenzubringen, so Lüderitz. So solle deutlich werden, dass der Wald nicht stirbt, sondern sich verändere. Der Zustand der Wälder sei zwar besorgniserregend, aber nicht ohne Perspektive: "Man muss den Wandel annehmen", erklärte Lüderitz weiter. Das müsse man auf andere Art auch in den Museen.

Jüdisches Leben in Rudolstadt

Eine weitere Sonderausstellung widmet sich der jüdischen Gemeinde in Rudolstadt im 18. und 19. Jahrhundert. Die Schau gehört zum Programm im Themenjahr "900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen". Zwar habe die jüdische Gemeinde in Rudolstadt mit 100 Jahren nur vergleichsweise kurz bestanden, erzählt Lüderitz. Doch im Bestand des Museums Heidecksburg gebe es viele rituelle Objekte, mit denen sich diese Geschichte darstellen lasse. Das Fürstentum sei dem Judentum gegenüber sehr offen eingestellt gewesen: "Die Schwarzburg-Rudolstädter haben sich sehr eingesetzt, der jüdischen Gemeinde ihre Freiheiten zu lassen."

