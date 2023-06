In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Welt klar aufgeteilt: Die Länder, mit denen man gute Beziehungen pflegte, wurden in der DDR Bruderländer genannt. Von dort kamen immer wieder Menschen in das kleine Land eingereist – auf der Suche nach Arbeit, aus Flucht vor politischer Verfolgung oder zum Studieren. So wurden zahlreiche Menschen in der DDR zu Künstlerinnen und Künstler ausgebildet. Das Leipziger Museum der bildenden Künste zeigt in der Ausstellung "Re-Connect" Werke aus diesen Kontexten: César Olhagaray, floh vor dem Pinochet-Regime aus Chile, studierte in Dresden und ist von Muralismus, Graffiti und anderer Street Art inspiriert. Getachew Yoseff Hagoss wurde vom Leipziger Künstler Bernhard Heisig an der HGB ausgebildet und lehrte später in Äthiopien. Die Kunstausstellung wirft so auch einen anderen Blick auf die Einwanderungsgeschichte der DDR.

César Olhagaray wurde vom Muralismo, mexikanischen Wandmalereien inspiriert. Bildrechte: © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Michael Ehritt/InGestalt