Was ist Glück? Und was brauchen wir als Individuum und Gesellschaft, um glücklich zu sein? Diesen Fragen rund um das große Thema Glück geht die Ausstellung "Hello Happiness im Hygiene-Museum in Dresden auf die Spur. Die Schau erkundet Glücksgefühle – in unterschiedlichen Kulturen und Zusammenhängen. Sie fragt nach Strategien, um loszulassen, beleuchtet Glück in der Gemeinschaft, in Freundschaften und in der Familie und wirft auch einen kritischen Blick auf die Glücksindustrie.