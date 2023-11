Lange Zeit war sie nur gut informierten Kunstmenschen bekannt, doch dann zeigte das Leipziger Bildermuseum den Passagen-Zyklus von Doris Ziegler in der Schau "Point of No Return". Es folgten Solo-Ausstellungen der Leipziger Künstlerin in Jena, Gera und Halle. Nun wurde die Malerin mit dem Max-Pechstein-Ehrenpreis und einer Retrospektive in Zwickau geehrt. In der Zwickauer Ausstellung sind Gemälde aus verschiedenen Phasen der Künstlerin zu sehen. Die Arbeiten von Doris Ziegler zeichnen sich durch die Meisterschaft einer Maltechnik der Renaissance aus. Sie malte Leipzig vor und während der Wende, verband die grauen Gebäude mit sanften Pastelltönen, die tristen Straßenszenen mit symbolhaften oder irrealen Motiven und sie verarbeitete in ihren Bilder die Erlebnisse im Altenheim ihrer Mutter.