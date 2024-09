Bildrechte: Stefan Krauth

02. September 2024, 12:07 Uhr

In Sachsen gibt es aktuell viele spannende Ausstellungen zu sehen: In Dresden sind bei der großen Jubiläumsausstellung anlässlich Caspar David Friedrichs 250. Geburtstag Meisterwerke des Romantikers zu sehen. In Leipzig werden Grafiken von Hans Ticha gezeigt, dem einzigen Pop-Art-Künstler der DDR, und in Chemnitz experimentieren Künstlerinnen und Künstler mit Künstlicher Intelligenz. Diese und mehr Tipps finden Sie in unserer Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.