Bildrechte: Museum der bildenden Künste Leipzig

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Sachsen: Caspar David Friedrich, Rembrandt und Monet

Hauptinhalt

04. Oktober 2024, 16:35 Uhr

Egal ob Sie sich für Kunst, Literatur, Fotografie oder Geschichte interessieren: In Sachsen gibt es aktuell viele spannende Ausstellungen zu den verschiedensten Themen zu sehen. Werke von Caspar David Friedrich warten auf Sie in Dresden. Das Museum der bildenden Künste Leipzig zeigt Werke von Rembrandt. Außerdem können Sie in Leipzig derzeit gleich zwei Ausstellungen zur DDR besuchen. In Chemnitz zeigt das Museum Gunzenhauser seine Meisterstücke und in Görlitz können Sie in die Geschichte von Büchern eintauchen. Diese und mehr Tipps finden Sie in unserer Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.