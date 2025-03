"An der Grenze erschossen" heißt die neue Sonderausstellung im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, die an die Todesopfer des DDR-Grenzregimes speziell im heutigen Sachsen-Anhalt erinnert. 75 Frauen und Männer wurden bis 1989 an der 342 Kilometer langen Grenze zu Niedersachsen erschossen. 31 Menschen aus der Region wurden zu DDR-Zeiten an der Berliner Mauer oder beim Versuch, den "Eisernen Vorhang" in Osteuropa zu überwinden, getötet. Die Ausstellung geht auf die Schicksale ein, erläutert das DDR-Grenzregime und gehört zum Themenschwerpunkt Flucht, der im März und April auch mit Gesprächen flankiert wird. Der Lernort befindet sich im früheren Hafttrakt B. Das Angebot mit Ausstellung, Zeitzeugengesprächen und Podiumsdiskussion entstand in Kooperation mit der Volkshochschule Chemnitz und dem Institut für Politikwissenschaft der TU Chemnitz.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt