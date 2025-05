Die "Werkschau – Made in Sachsen" ist eine Ausstellung, die vom 2. April bis zum 4. September 2025 im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Chemnitz 2025 stattfindet. Die "Werkschau" findet in der hemaligen Werkzeugmaschinenfabrik in der Gießerstraße 5 statt und bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der sächsischen Kreativszene. Über 300 Kreative und Künstler:innen aus ganz Sachsen präsentieren ihre Werke in Bereichen wie Möbel und Interieur, Design und Illustration, Film und Musik, Mode und Accessoires sowie Kunst und Performance. Die Ausstellung betont die Bedeutung von durchdachter Gestaltung, innovativen Lösungen und unkonventionellen Ideen.