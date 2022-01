Angesichts rasant steigender Mietpreise in deutschen Städten fühlen sich viele Menschen hilflos. Da kommt eine Ausstellung zur Zukunft der Stadt in der Halle 14 auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig-Lindenau gerade recht. Im benachbarten Stadtteil Plagwitz siedelten sich Mitte der Nullerjahre Galerien und Künstler an und verhalfen der nach der Wende schrumpfenden Stadt zu ihrem Image als "Boomtown Hypezig". Doch wie wird die Zukunft aussehen? Damit beschäftigt sich die Ausstellung "The Future of Cities. Not for Granted".