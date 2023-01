Reformationshistoriker wird neuer Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten

Bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt gibt es einen Führungswechsel, der wohl reibungslos verlaufen wird. Thomas T. Müller wird Nachfolger von Stefan Rhein, der die Stiftung aufgebaut und durch das Reformationsjubiläum mit allen Neubauten und Sanierungen geführt hatte. Müller war bislang in Thüringen Direktor der Mühlhäuser Museen und Präsident des Museumsverbands. Der Reformationshistoriker soll ab Februar 2023 als neuer Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg wirken und unter anderem die nächsten großen Jubiläen zu 500 Jahre Bauernkrieg 2024 und Thomas Müntzers 500. Todestag 2025 organisieren.

Die Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg zeigt in diesem Jahr eine Ausstellung zu Emil Nolde. Bildrechte: dpa

Emil Nolde in Quedlinburg und Picasso in Halle

Bei der Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg findet eine Emil-Nolde-Ausstellung statt, dem großen, aber durch seine Nazivergangenheit umstrittenen Künstler. Am 29. April eröffnet die Schau mit dem Titel "Emil Nolde: Mythos und Wirklichkeit. Die ungemalten Bilder", sie läuft bis zum 6. August 2023. Nolde (1867–1956) zählt zu den bekanntesten "entarteten Künstler" der NS-Zeit, war aber auch seit 1934 Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig und hielt bis zum Kriegsende an seinem Glauben an das NS-Regime fest.

Halle beherbergt diese Schale von Pablo Picasso mit dem Motiv "Don Quichote und Sancho Panza" Bildrechte: dpa

Im April ist der 50. Todestag des Kunstgenies Pablo Picasso, was in Spanien und Frankreich auch mit großen Ausstellungen gewürdigt wird. In Deutschland übernimmt die Moritzburg in Halle diese Würdigung. Sehr üppig ist das Haus an der Saale zwar nicht mit Werken des Künstlers bestückt, aber immerhin man hat eine originale Picasso-Keramik, die gezeigt wird – und so heißt die Sonderausstellung ab 26. Februar "Der andere Picasso. keramische Arbeiten und Werke auf Papier".

Die Straße der Romanik feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Ein verhältnismäßig kurzes, aber dennoch erfolgreiches Jubiläum ist das 30-jährige Bestehen der Straße der Romanik. Diese war für das damals noch junge Bundesland Sachsen-Anhalt eine geradezu geniale Idee. Denn mit ihr hat man überhaupt erst sämtliche romanische Gebäude für den Tourismus erschlossen – was ja auch mit Sanierungen einherging. Und Dome wie in Halberstadt genießen noch immer solche Art von Werbung, wie sie zum Beispiel auch die Kaiserpflanz in Memleben oder der Dom in Merseburg erhält. Der Halberstädter Dom beherbergt übrigens mit dem Domschatz eine phänomenale Sammlung, es ist der größte mittelalterliche Kirchenschatz außerhalb des Vatikans und steht in der Liste national wertvollen Kulturgutes. Zur Straße der Romanik gehört auch das Kloster Jerichow. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock