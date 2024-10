Die sogenannte Agentur für Aufbruch in Halle präsentiert zwei große Werke von Künstlerinnen, die sich im weitesten Sinne mit dem Strukturwandel in Sachsen-Anhalt beschäftigt. In "Ganz andere Wärme" versucht Karla Zipfel, den Weg von Wärme in Mansfeld-Südharz und der Stadt Halle nachzuvollziehen, wie sie von den Heizkellern in die Wohnungen und schließlich in den Himmel wandert. Dabei fragt sie auch, was das über unser Zusammenleben sagt. Carla Lou West hingegen beschäftigt sich in "Was ist, wenn du warst" mit den großen Wunden in den Landschaften nach dem Tagebau. Sie überlegt, wie es wäre, wenn die Halden im Mansfelder Land zu Denkmälern werden würden und wie sich das auf unseren Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auswirkt.