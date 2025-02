Bildrechte: Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt, Dokumentationsstelle Kunst sowie VG-Bildkunst

28. Februar 2025, 17:30 Uhr

Kalte Wintertage sind ideal für einen Museumsbesuch in Sachsen-Anhalt! Entdecken Sie einzigartige Ausstellungen: Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg erleben Sie 500 Jahre Stadtentwicklung, in Leuna beeindruckende Porträts in Otto-Dix-Tradition und in Dessau beleuchtet eine Schau, wie das Bauhaus religiös verehrt wird. Diese Sonderausstellungen bieten faszinierende Einblicke in Kunst und Geschichte. Holen Sie sich alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Barrierefreiheit hier und planen Sie Ihren Besuch!