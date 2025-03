Bildrechte: Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt, Dokumentationsstelle Kunst sowie VG-Bildkunst

Malerei, Fotografie, Skulpturen Die besten Ausstellungen in Sachsen-Anhalt: Unsere Tipps

Hauptinhalt

10. März 2025, 11:22 Uhr

Die Museen in Sachsen-Anhalt bieten viele einzigartige Ausstellungen, damit die Auswahl leichter fällt, geben wir Empfehlungen: Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg erleben Sie 500 Jahre aus der Geschichte der Stadt, in Leuna beeindruckende Porträts in Otto-Dix-Tradition und in Wittenberg Langzeitporträts von Müttern und ihren Kinder. Und es gibt noch mehr sehenswerte Sonderausstellungen! Hier finden Sie auch alle Infos zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Barrierefreiheit!