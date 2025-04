Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten / Tim Smith

Malerei, Fotografie, Skulpturen Die besten Ausstellungen in Sachsen-Anhalt: Unsere Tipps

04. April 2025, 13:12 Uhr

Die Museen in Sachsen-Anhalt bieten viele einzigartige Ausstellungen. Damit die Auswahl leichter fällt, geben wir Empfehlungen: Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg erleben Sie 500 Jahre aus der Geschichte der Stadt, in Leuna beeindruckende Porträts in Otto-Dix-Tradition und in Wittenberg den spannenden Kontrast von Tradition und Moderne in der Welt der Hutterer. Und es gibt noch mehr sehenswerte Sonderausstellungen! Hier finden Sie auch alle Infos zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Barrierefreiheit!