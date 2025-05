Bildrechte: Stiftung Luthergedenkstätten / Tim Smith

Malerei, Fotografie, Skulpturen Die besten Ausstellungen in Sachsen-Anhalt: Unsere Tipps

20. Mai 2025, 08:53 Uhr

Die Museen in Sachsen-Anhalt bieten viele einzigartige Ausstellungen. Damit die Auswahl leichter fällt, geben wir Empfehlungen: Im Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg erwarten Sie kraftvolle Werke von Hans Ticha, in den Franckeschen Stiftungen Halle gibt es Schätze aus der Wunderkammer zu entdecken, und in Dessau sehen Sie das Bauhaus in neuem Licht. Und es gibt noch mehr sehenswerte Sonderausstellungen! Hier finden Sie auch alle Infos zu Öffnungszeiten, Eintritt und Barrierefreiheit.