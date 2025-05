Wie lebt eine 500 Jahre alte Gemeinschaft in der modernen Welt? In Kooperation mit der Lutherstadt Wittenberg präsentieren die LutherMuseen eine besondere Fotoaustellung. Der kanadische Fotograf Tim Smith gewährt mit eindrucksvollen Aufnahmen einen einzigartigen Einblick in das Leben der Hutterer – einer Gemeinschaft, die seit 500 Jahren nach den Prinzipien der Täuferbewegung lebt. In rund 500 Kolonien in Nordamerika bewahren sie ihre Traditionen und Werte, während sie sich gleichzeitig der modernen Welt öffnen. Ihre Kultur ist geprägt von Glauben, Gemeinschaft und einem Leben nach streng religiösen Grundsätzen – und doch sind Smartphones, Quads und Bowling mittlerweile Teil ihres Alltags. Die Fotografien von Tim Smith fangen seit 15 Jahren diesen faszinierenden Kontrast zwischen Tradition und Moderne auf eindrucksvolle Weise ein.