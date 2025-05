Bildrechte: IMAGO / Norbert Neetz

Gedenkstätten Sachsen-Anhalt: Diese Orte erinnern an die Opfer der NS-Verbrechen

08. Mai 2025, 04:00 Uhr

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs findet man in ganz Sachsen-Anhalt noch Spuren des Nationalsozialismus. Zahlreiche Gedenkstätten erinnern an die Verbrechen der NS-Diktatur, zum Beispiel in Bernburg, wo im Rahmen der NS-"Euthanasie" tausende Menschen getötet wurden. In Halle erinnert eine Ausstellung in der Gedenkstätte "Roter Ochse" an Misshandlung und Ermordung politischer Gegner des NS-Regimes. In Gardelegen wird einem großen Massaker gedacht und in Wernigerode werden noch erhaltene Gebäude eines KZ-Außenlagers bewahrt. Das sind die Erinnerungsorte in Sachsen-Anhalt.