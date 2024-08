Umberto Eco würde mit ihr Essen gehen – das erklärte der bekannte italienische Philosoph und Schriftsteller einst in einem Interview. Uta von Naumburg, eine der bedeutendsten deutschen Skulpturen der Gotik, hatte ihn im Naumburger Dom in ihren Bann gezogen. Allgemein wird angenommen, dass die Stifterfigur Uta von Ballenstedt darstellen soll, die Ehefrau des Markgrafen Ekkehard II. von Meißen. Die Steinfigur wurde im 13. Jahrhundert von einem unbekannten Naumburger Meister geschaffen und stellt im Verbund mit elf weiteren Figuren eine der Stifterinnen der früheren Kapelle dar, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung bereits mehrere Jahrhunderte verstorben war.

Die Skulptur wird als Höhepunkt einer künstlerischen Gegenbewegung zur Romantik betrachtet, die Menschen weniger als Persönlichkeiten, sondern in ihrer Position in der (Welt-)Ordnung zeigten. Uta zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Haltung aus: Sie hat ihren Mantelkragen halb ins Gesicht gezogen, mit der linken Hand rafft sie ihren Umhang näher an ihren Körper. Es wirkt, als wolle sie sich vor dem Wetter schützen und doch behält sie in ihrer Haltung eine Würde, die allem trotzen würde. So entsteht eine Dynamik in der Figur, die auf eine emotionale Tiefe hindeutet.