Auf ins Museum! Internationaler Museumstag 2022: Sehenswerte Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Am 15. Mai 2022 ist Internationaler Museumstag. Der Tag will auf die zahlreichen sehenswerten Museen aufmerksam machen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Ein guter Anlass, ein Museum in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu besuchen! Ob in Chemnitz, Zwickau, Magdeburg, Leipzig, Halle, Erfurt, Jena, Weimar, Dresden oder der Lausitz – wir haben eine Auswahl von bekannten und eher unbekannten Häusern herausgesucht, die einen Ausflug wert sind – ob allein oder mit der ganzen Familie. Alle Informationen für einen Besuch finden Sie hier.