Drei mehr oder weniger prunkvolle Bilderrahmen, sprich Bildschirme an einer edel tapezierten Wand liefern die passende Atmosphäre zu diesen Blicken in private Wohnzimmer. Für die Inszenierung in der Galerie an sich stand die Idee eines Kinosaals Pate. Die darin befindliche Schatzkammer der SLUB, in der sonst seltene Handschriften präsentiert werden, kommt hingegen dem Vorführraum gleich und lässt hinter die Kulissen des so genannten "SAVE"-Projekts blicken – das steht für "Sicherung des audiovisuelenes Erbes in Sachsen". Hier steht die Materialität der Film- und auch der Tonschätze im Mittelpunkt.