Positive Signale, die strukturelle Unterfinanzierung zu beenden, sieht Museumsdirektor Klaus Vogel nach der letzten Gremiensitzung mit vorsichtigem Optimismus: "Wir möchten vor allem, dass sich unsere Stifter engagieren, um den Haustarifvertrag abzulösen – denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tatsächlich materiell schlechter gestellt als ihre Kolleginnen und Kollegen in den öffentlich getragenen Museen", so Vogel. Da gebe es Handlungsbedarf.

Die Ausstellung "Future Food" könnte bis September 2021 verlängert werden. Bildrechte: dpa

Ein Haustarifvertrag, der seit 20 Jahren existiert. Zurzeit ist das Haus am Lingnerplatz als Veranstaltungsort wie alle anderen Kultureinrichtungen auch geschlossen. Zwei Sonderausstellungen liegen quasi auf Eis: Die eine beschäftigt sich mit dem Essen für die Welt von morgen, "Future Food". In den wenigen Sommermonaten, in denen sie gezeigt werden konnte, hatte sie immerhin 32.000 Besucherinnen und Besucher. Die Ausstellung kann – wenn eine Öffnung wieder möglich ist – verlängert und bis in den September des nächsten Jahres gezeigt werden.