32. Sächsisches Druckgrafik Symposion Lange Tradition im Künstlerhaus Hohenossig: Ausstellung zeigt Drucke des jährlichen Symposions

Hauptinhalt

Seit 2018 gehören die künstlerischen Drucktechniken in Deutschland zum „Immateriellen Kulturerbe“ der Unesco. Zwei Künstler, die sich dieser Kunst verschrieben haben, sind Reinhard und Jeanette Rössler. Seit Anfang der 80er Jahre betreiben sie eine Druckwerkstatt für künstlerische Grafik in Hohenossig, einem kleinen Ort vor den Toren Leipzigs. Dort findet jährlich das "Sächsische Druckgrafik.Symposion" statt. Die Resultate des 32. Jahrgangs sind ab diesem Wochenende in einer Ausstellung in der Galerie des Künstlerhauses Hohenossig zu sehen.