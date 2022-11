32. Sächsisches Druckgrafik Symposion Schwarze Kunst: Ausstellung bei Leipzig zeigt Druckgrafiken aus aller Welt

Die künstlerischen Drucktechniken in Deutschland gehören zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Auch in Sachsen wird die Tradition der Schwarzen Kunst gelebt: In Krostritz bei Leipzig betreiben Reinhard und Jeanette Rössler seit Anfang der 80er-Jahre eine Druckwerkstatt für künstlerische Grafik. Dort findet jährlich ein renommiertes internationales Kunstsymposium statt – die Resultate des 32. Jahrgangs sind nun in einer Ausstellung in der Galerie des Künstlerhauses Hohenossig zu sehen.