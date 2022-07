Dass bisher Projekte so zahlreich von dem Förderprogramm profitieren konnten, liegt vor allem daran, dass die ursprünglich dafür vom Freistaat zur Verfügung gestellte Summe in den Jahren 2020, 2021 und 2022 mit Mitteln aus dem sächsischen Coronabewältigungsfonds aufgestockt wurde. In diesem Jahr um 950.000 Euro auf über 1,3 Millionen Euro.