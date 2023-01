Die 2019 geraubten Juwelengarnituren aus dem Grünen Gewölbe sind, bis auf zwei Stücke wieder da! Der Rückgabe war allerdings ein Deal zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft vorausgegangen, denn seit Januar 2022 stehen sechs mutmaßliche Täter, die alle aus dem Berliner Remmo-Clan stammen, in Dresden vor Gericht. Das nun möglicherweise mildere Urteil wird in diesem Jahr erwartet und dann werden sicher auch die Kunstschätze wieder ins Grüne Gewölbe zurückkehren. Wohl aber nicht in ihre ursprünglichen Vitrinen, die immer noch verwaist in der Ausstellung präsentiert werden, sondern in einbruchsicher(er)en Alternativen.