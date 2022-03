Eine der ältesten noch aktiven Buchbindereien in Dresden ist die Buchbinderei Ludwig Nowak. Sie wurde vor mehr als hundert Jahren, im Jahr 1911, gegründet. Die Werkstatträume knüpfen an eine große Geschichte an, gehörten sie doch bis 1992 als Außenstelle der Buchbinderei der Sächsischen Landesbibliothek (heute Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden). Das ist den Betreibern bewusst und so setzen sie sowohl auf traditionelle Handwerkskunst als auch auf neueste Techniken und individuelle Möglichkeiten der Einbandgestaltung und Bindung. Der Buchbindermeister ist gebürtiger Dresdner und hat nach seiner Ausbildung in viereinhalb Jahren auf traditioneller Walz in halb Europa in zahlreichen Werstätten Erfahrungen und Handwerkskniffe gesammelt.

Ludwig Nowak mit einem prachtvollen Buch Bildrechte: Ludwig Nowak, Buchbinderei Dresden, www.buchbinderei-dresden.de