Die "Sixtinische Madonna" ist in der Galerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu sehen.



Adresse:

Im Zwinger

Theaterplatz 1

01067 Dresden



Öffnungszeiten:

Montag und Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Dienstag geschlossen



Preise:

Erwachsene: 14 Euro / ermäßigt: 10,50 Euro

Für Menschen unter 17 Jahren ist der Eintritt frei.



Barrierefreiheit:

Über Fahrstühle neben den Eingängen am Theaterplatz und am Zwinger ist der Zugang auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen möglich.

Die SKD bieten regelmäßig Führungen in Leichter Sprache, Audiodeskription und Gebärdensprache an.