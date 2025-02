Die Schicksale der Gefangenen rücken in der kleinen Dauerausstellung vor allem über persönliche Gegenstände näher an die Besucherinnen und Besucher. Zu den Objekten gehören etwa Zahnbürsten oder Rasierpinsel, die bei Ausgrabungen auf dem Gelände des Lagers gefunden wurden und jetzt in der ehemaligen Lagerbaracke in einer Glasvitrine präsentiert werden. Archäologische Fundstücke wie Arzneireste und Sanitätsmaterial zeugen zudem von der Nutzung des Lagers als Reservelazarett, in dem viele Kriegsgefangene an Tuberkulose starben.