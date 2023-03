In Sachsen können Besucher*innen zum Beispiel einer Textilgestalterin in Dresden beim Fertigen von Kinderkleidung über die Schulter schauen, von einer Schmuckdesignerin aus Freital etwas übers Recyceln erfahren oder sich in einer Falkensteiner Keramikwerkstatt stelbst an der Töpferscheibe probieren. Zudem sind eine Holzspielzeugmacherin, ein Gitarrenbauer, ein Bergbauverein, Skulpturen- und Installationskünstler*innen und viele mehr dabei.