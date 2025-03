Bildrechte: picture alliance/Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Ausstellungen Das sind spannende Museen in Sachsen

20. März 2025, 15:17 Uhr

In Dresden Raffaels "Sixtinische Madonna" und Alte Meister sehen, in Zwickau den letzten produzierten Trabi bestaunen, in Freiberg Kristalle bewundern, in Chemnitz Kunst von Otto Dix entdecken oder in Wurzen den Spuren von Joachim Ringelnatz folgen – wie wäre es mit einem Ausflug in ein spannendes Museum? Wer in Sachsen nach einem Ausflugsziel sucht, findet in dieser Übersicht Museen mit einzigartigen Exponaten sowie Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten.