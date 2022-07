Eine Reise von Spanien bis zu den legendären Barrels von Skeleton Bay in Namibia bietet der Surf- und Travel-Film "African Territory" am 28. Juli beim Sommerkino auf dem Leipziger Feinkostgelände. Bei der Surfilmnacht am 25. August wiederum entblößt der Film "Girls can't surf" den stumpfen Sexismus, der lange die Surfszene beherrschte und zeigt den rebellischen Ritt talentierter Surferinnen in den 90er-Jahren.



Den Esprit einer französischen Nacht kann man beim Freilichtkino im Tuffner Hof in Chemnitz am 6. August mit Chansons des Trios French Avenue erleben. Im Anschluss an die Klänge von Akkordeon und Jazz-Gitarre wird zu französischer Zwiebelsuppe, Quiche und Gateau brest ein Spielfilm über den berühmten Pariser Ingenieur Gustave Eiffel gezeigt.