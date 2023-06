Einmal zum Pariser Eiffelturm, zur New Yorker Freiheitsstatue, dem Opernhaus von Sydney und zurück – das lässt sich in der "Miniwelt" in Lichtenstein an einem Nachmittag realisieren. Alle Modelle wurden im Maßstab 1:25 nachgebaut. So lässt sich auch gut vergleichen, wie groß das Leipziger Völkerschlachtdenkmal im Vergleich zur Dresdner Frauenkirche oder zum Taj Mahal in Indien eigentlich ist. In einer Schauwerkstatt erfährt man einiges zum Modellbau, für Kinder gibt es eine Bastelecke. Perfekt für alle, die ihren Sommerurlaub in Sachsen verbringen, aber trotzdem etwas von der Welt sehen wollen.

Die Basilius-Kathedrale in Moskau gibt es auch im sächsischen Lichtenstein zu sehen – im Miniaturformat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK