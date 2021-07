Am Montagabend ist zum 17. Mal der Sächsische Staatspreis für Design in Dresden verliehen worden. Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr würdigt mit dem Preis die besten Designleistungen in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign, Design im Handwerk sowie junges innovatives Nachwuchsdesign. Der Sonderpreis in der Kategorie "Design macht Arbeitsschutz attraktiv" wurde erstmals bundesweit verliehen. Der Sächsische Staatspreis für Design ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.



Auch in diesem Jahr war das Spektrum der mehr als 200 eingereichten Designleistungen bemerkenswert vielfältig, aber vor allem zukunftsweisend: von technologisch-medizinischen Erfindungen über ultra-leichte Regenbekleidung bis hin zu einem Roboter-Arm, der menschliche Bewegungen nachahmt.