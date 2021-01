Von Regenbekleidung für Radfahrerinnen und Radfahrer (Texlock GmbH, Leipzig) über die Gestaltung einer Plattencover Serie (Uncanny Valley GbR, Dresden) bis hin zum innovativen Design einer Gitarre (odem Guitars, Burgstädt) - aus insgesamt 200 Einreichungen sächsischer Unternehmen und Designer hat eine unabhängige, elfköpfige Jury die 28 innovativsten Designleistungen nominiert. Damit stehen die Preisträgerinnen und Preisgträger des Sächsischen Staatspreises für Design 2020 fest. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign und Design im Handwerk verliehen. Zusätzlich wird in jeder Kategorie ein junges und innovatives Nachwuchsdesign ausgezeichnet und ein deutschlandweit einzigartiger Sonderpreis im Bereich "Design macht Arbeitsschutz attraktiv" vergeben. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 29. März 2021 statt.

Ein wichtiges Zeichen für die sächsische Kultur- und Kreativwirtschaft

Die Verleihung des Sächsischen Staatspreises für Design kommt in Zeiten einer globalen Pandemie genau zum richtigen Zeitpunkt, meint Wirtschaftsminister Martin Dulig: "Design heißt gestalten, Ideen für die ZUKUNFT haben. Wir fühlen uns bestärkt, dass ein aktives Gestalten und Vorantreiben von inhaltlichen, strukturellen und technologischen Entwicklungen nicht nur sinnvoll, sondern für Sachsen im nationalen, internationalen und kreativwirtschaftlichen Kontext notwendig sind. In diesen Zeiten gelingt dies, mit der Geschwindigkeit der Veränderungen, nur gemeinsam. Der Designpreis ist ein wichtiges Zeichen für die heimische Kultur- und Kreativwirtschaft. Zusätzlich zu den so wichtigen Unterstützungsangeboten in der angespannten Corona-Situation braucht die Designwirtschaft diese Außenwirkung gerade jetzt."

Virtuelle Leistungsschau

Coronabedingt werden erstmalig in der Geschichte des Designpreises alle Nominierten samt ihrer Designs in einer virtuellen Leistungsschau präsentiert. Zusätzlich hat jeder Besucher die Möglichkeit, seinem individuellen Favoriten mit seiner Stimme zum Titel "Publikumspreisträger" zu verhelfen. Zur Abstimmung stehen alle zur Jurysitzung zugelassenen Designs. Das Votum erfolgt über die Designpreis-Website oder direkt beim Besuch der virtuellen Leistungsschau und findet vom 25. Januar bis zum 28. Februar 2021 statt.

Viele Einreichungen im Bereich Kommunikationsdesign

In jeder Wettbewerbskategorie hat die Jury drei Design-Leistungen nominiert, im bundesweit ausgelobten Sonderpreis "Design macht Arbeitsschutz attraktiv" wurden vier Nominierte ermittelt. Bildrechte: SMWA ächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Laut Grafikdesigner, Typograf, Autor und Juryvorsitzendem des Designpreises, Prof. Fons Hickmann, gäbe es in diesem Jahr besonders viele Einreichungen im Bereich Kommunikationsdesign. Das läge vor allem daran, dass uns Kommunikationsdesign im Alltag ständig begegne, schon morgens beim Blick aufs Handy: "Der Kommunikationsdesigner kümmert sich darum, diese Informationen so aufzubereiten, dass ich sie auch verstehen kann", erklärt Jury-Chef Fons Hickmann. Dass die Auswahl der Nominierten sowie die Beurteilung ihrer Einreichungen in diesem Jahr coronabedingt nur Online stattfinden konnte, bedauert Hickmann, da eine haptische Wahrnehmung gerade beim Industrie- und Produktdesign eigentlich unverzichtbar sei. Nichtsdestotrotz würdigt Fons Hickmann die Qualität der sächsischen Designleistungen und wünscht sich zugleich mehr Selbstbewusstsein in der Kultur- und Kreativszene: "Gerade jetzt brauchen wir mehr Kreativität denn je. Die aktuelle Situation erfordert neue Wege. Kreative Menschen haben den Mut, Dinge in Frage zu stellen. Designer und Designerinnen sollten sich noch stärker zutrauen, in der Design-Welt ein Statement abzugeben. Insbesondere im Bereich Nachwuchs-Design haben wir diesen Mut in den Einreichungen gesehen. Der Nachwuchs ist hervorragend aufgestellt und lässt Vieles für die Zukunft erhoffen."

Sächsischer Staatspreis für Design

Der Sächsische Staatspreis für Design ist mit 50.000 Euro einer der höchstdotierten Designpreise Deutschlands. Die Aufteilung des Preisgeldes unter allen Nominierten liegt im Ermessen der Jury. Zusätzlich erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger eine Statue aus Meissner Porzellan von der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH. Der Sächsische Staatspreis für Design wird seit 1992 vom Freistaat Sachsen verliehen. Träger ist das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Um am Nominierungsverfahren der Jury teilzunehmen, müssen die Unternehmen und Designer in Sachsen beheimatet sein. Ziel des Wettbewerbes sind neben der Verankerung des Wirtschaftsfaktors Design in sächsischen Unternehmen, auch das Sichtbarmachen der Leistungsfähigkeit von sächsischem Design sowie die Förderung der sächsischen Designwirtschaft und des Nachwuchsdesigns.