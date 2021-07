Stetig rieselt die Sole durch die meterhoch gestapelten Reisigbündel, das Wasser verdampft, der Salzgehalt wächst, so erklärt Andrea Silber die Funktionsweise des Gradierwerks in Bad Salzelmen.

Vor 800 Jahren begann die Geschichte der Salzgewinnung in dem Städtchen. Im Kunsthof, den Silber leitet, wird an die große Tradition erinnert:

Neben dem pyramidenförmigen Pfännerturm des Gradierwerkes im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen zu sehen: Sankt Johannis, die Kirche der "Salzgrafen". Bildrechte: dpa

Auch manch Gebäude erzählt von diesem Aufstieg. Dazu gehört die mächtige Johanniskirche. Deren Türme wollten die Salzgrafen, die sogenannten Pfänner, höher bauen lassen als die vom Magdeburger Dom. Das wusste der Erzbischof zu verhindern. Die Ausstattung geriet dennoch prunkvoll, wie Petra Koch im nahegelegenen Salzlandmuseum zeigt. Die wertvolle Kanzeluhr, auch Schränke oder Gemälde erzählen in der Dauerausstellung vom einstigen Reichtum des Städtchens, das damals noch Groß Salza hieß und vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit seine Blütezeit erlebte.



Die endete in dem Moment, "wo die Saline runter an die Elbe zog und in staatliche Trägerschaft kam", wie Silber weiter erklärt: "Damit begann der Niedergang für Groß Salze, heute Salzelmen".