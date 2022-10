So eigen Albert Wande auch gewesen sein mag: Ein Charakterzug macht den Mann dem heutigen Museumsleiter extrem sympathisch. Wande notierte alles Wichtige zu jeder einzelnen seiner Aufnahmen. Das hat Ulrich Kalmbach die Arbeit an der Jahresausstellung sehr erleichtert.

So verfüge jedes Negativ über eine Papierhülle mit Vermerken über Datum und Motiv sowie Zusatzanmerkungen wie "Blick von West oder Südost". Die akribischen Aufzeichnungen würden den Wert der Sammlung einmal mehr unterstreichen, so Kalmbach.

"Man war damals schon so fortschrittlich, Fotografie als Kunstgattung anzuerkennen und eine eigene Sammlung aufzubauen. Mehrere Aufnahmen von Wande zählen zu den ersten Konvoluten von 'professionellen Freizeitfotografen', die überhaupt in die Sammlung kamen."

Die prägnantesten Aufnahmen von Albert Wande sind jetzt in der Jahresausstellung im Danneil-Museum Salzwedel zu sehen. Ulrich Kalmbach ist die Auswahl aus zweieinhalbtausend Glasplatten wirklich schwergefallen. Auch er hängt, wie Wande, an seiner Heimat und würde gern noch mehr zeigen. Wenigstens kann er an drei Medienstationen zusätzlich Landschaftsaufnahmen aus Altmark, Heide und Wendland zeigen. Die großen schwarz-weißen Abzüge an den Wänden sind digitale Prints aus einem extra für Wandes besondere Bilder angeschafften Hochleistungsdrucker. Denn auch die Kunst, von den alten Glasnegativen feine Positive zu ziehen, ist verschwunden – so wie einige von Wandes Foto-Themen.