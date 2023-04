Standort Salzwedel mit Hanse, Salzstraße und Schifffahrt

Ruffs Neugier war geweckt: Den heimatverliebten Mann reizen Themen, die erst entdeckt werden müssen. Er ließ sich drei Jahre lang zum Glockensachverständigen ausbilden, fuhr dafür an den Wochenenden in die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik nach Halle. Zu Hause in der Altmark bestieg er 90 Kirchtürme und entdeckte dort wahre Glocken-Raritäten, oft made in Salzwedel.

"Sie sind voller schöner Dekors, mit Inschriften in Latein, in großen Buchstaben, in kleinen Buchstaben, in Platt, mit Glockensprüchen drauf, mit Reliefs. Und so war das eben sehr spannend zu erfahren: Was sind das für Menschen gewesen, die Glocken gegossen haben? Die mussten ja was verstehen vom Metallhandwerk, die mussten lesen und schreiben können. Die mussten musikalisches Gehör haben, sie waren auch Künstler – und Geschäftsleute!"

Dr. Gerhard Ruff hat die Glockengießer-Tradition in Salzwedel wiederentdeckt und eine neue Chronik geschrieben. Er ist Initiator des Glockenmuseums. Bildrechte: Katharina Häckl

Glocken für 500 Kirchen in der Altmark

Dass sich die Glockengießer Salzwedel als Unternehmensstandort und Lebensmittelpunkt erwählten, erscheint Gerhard Ruff heute nur zu logisch. Die Altmark hatte bereits im Mittelalter etwa 500 Kirchen; alle brauchten ein, zwei Glocken. Die Wege zu den Einsatzorten waren kurz, die Salzwedeler Glockengießer waren mit die ersten im mitteldeutschen Raum, die sesshaft wurden. Ihre Vorgänger waren fahrende Handwerker. Doch Salzwedel bot einfach zu viele Vorteile, unter anderem den der Hanse. Da gab es, um an Material wie Bronze zu kommen, die Salzstraße, außerdem die Jeetze-Schifffahrt Richtung Hamburg und die Schiffsverbindung nach Berlin.

Chronik und Museum für die Glockengießer