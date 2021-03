Viele kleine Nadeln stanzen dem Puppenkopf dunkle Haarsträhnen ein – je nach Länge und Frisur kann es bis zu einer halben Stunde dauern, bis alle Puppenhaare am richtigen Platz sind. Im Raum nebenan bekommen die Puppen Augen und in der Etage darüber werden die Puppenkleidchen genäht. Geschäftsführer Stephan Biemann ist stolz auf die kleine Puppenmanufaktur: "Vinylteile, Kunststoffteile, Kopf, Arme und Beine, den ganzen Textilbereich, Kleider – alles machen wir hier."

Dabei hat Schildkröt seinen Ursprung tatsächlich als Massenhersteller. Gegründet wurde das Unternehmen 1873 in Mannheim. In den 80er-Jahren zog es ins Allgäu und setzte von da an auf hochwertige Puppen. Schon damals, zu DDR-Zeiten, haben Rauensteiner Puppenhandwerker für die Firma produziert. Der kleine Ort in Thüringen war lange Zeit auch für sein Porzellan bekannt, das bis in die 30er-Jahre dort hergestellt wurde. Nach der Wende verlegte Schildkröt seinen Firmensitz nach Rauenstein, in die Nähe des traditionsreichen Spielzeugstandortes Sonneberg. Biemann erklärt: