Willkommen in der Arena: ein Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur mitten im Weimarer Schiller-Museum. Ein runder Raum, dessen Inneres komplett mit elf Beamern ausgeleuchtet wird. Über den Fußboden schwappen Meereswellen, an den Wänden ziehen Möwen ihre Kreise. Kurator Thomas Schmuck führt in die Ausstellung ein: "Wir stehen gerade in Indien, in einer Küstenlandschaft unberührt vom Menschen. Aber je mehr Menschen in diese Arena strömen, desto mehr verwandelt sich diese Landschaft in einen vom Menschen überformten Industriehafen. Bis am Stück kein Stück Natur mehr da ist."

Eindrücklich vor Augen geführt zu bekommen, dass unsere bloße Anwesenheit in einem Raum dazu führt, dass sich die Umwelt dieses Raumes verändert, das wollten wir darstellen. Thomas Schmuck, Kurator

Kurator Thomas Schmuck Bildrechte: Mareike Wiemann In der Arena läuft kein Video vom Band ab, viel mehr reagiert die Projektion sensibel darauf, wieviele Besucherinnen und Besucher im Raum sind und passt das Gezeigte an, erklärt Schmuck: "Eindrücklich vor Augen geführt zu bekommen, dass unsere bloße Anwesenheit in einem Raum dazu führt, dass sich die Umwelt dieses Raumes verändert, das wollten wir darstellen. Und wenn wir uns vorstellen, wie Schulklassen da durchwandern, die dann ausprobieren, wieviel Teilnehmer dieser Klasse dann welche Wirkung hervorbringen ... das stellen wir uns animierend vor."

Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur

Werke wie "Erinnerungen an eine Blumenwiese" von Birgit Severin und Guillaume Neu-Rinaudo zeichnen ein dunkles Zukunftsszenario. Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar Die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur steht im Fokus der kompletten Ausstellung. In drei Räumen behandelt sie unterschiedliche Aspekte dieses Verhältnisses: im ersten geht es um Schönheit und Schrecken der Natur, darum, welche Macht sie über den Menschen hat. Es geht um Altern, Krankheit und um den Tod. Goethes letzte Medizinflasche ist ebenso zu sehen, wie Nietzsches Krankenstuhl. In einem Video wird die Verwesung eines Hasen im Zeitraffer dargestellt. Und auch die komplexe Ordnung der Natur wird thematisiert, die Replikation der DNA als Gesamtkunstwerk in den Fokus gestellt.

Attacke auf die persönliche Komfortzone

Im zweiten Raum dagegen kommt die Frage auf, was der Mensch der Natur antut. Etwa mit einem Kunstwerk von Swantje Güntzel: eine Art Kaugummiautomat, unten knallrot gestrichen, in dem Dutzende durchsichtige Kugeln mit Plastikspielzeug liegen. Die Künstlerin habe Mageninhalte aus dem Nordpazifik, die sie auf Hawaii gefunden hätte, gesammelt, erklärt Schmuck: "Die Albatrosse sterben an diesen Mageninhalten. Die letztlich ja nichts anderes sind als ein wertloses Kinderspielzeug, das um den ganzen Globus geht."

"Stomach Contents", Swaantje Güntzel, 2014 Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar Entdeckt man in den Kugeln dann vertrautes Spielzeug aus den Zimmern der eigenen Kinder, wird es einem durchaus flau im Magen – diese Ausstellung attackiert die persönliche Komfortzone. Auch mit Video- und Audiostationen. Literatur und Lyrik zum Hören wird mit Bildern verknüpft. Das Gedicht "Durchgearbeitete Landschaft" von Volker Braun über den Tagebau wird etwa verknüpft mit Aufnahmen von Schönheitsoperationen – da wird richtig tief ins Fleisch geschnitten. "Wir setzen da den Leib eines Menschen parallel zum Text, der den Leib der Erde sozusagen schildert", so Schmuck, "und beleuchten das, was wir an Zerstörungen, an Operationen, an Eingriffen in diese Leiber tun und antun."

Was tun wir einander an?