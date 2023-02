Laut dem stellvertretenden Projektleiter Christoph Mauny soll in der Innenstadt von Gotha eine sogenannte "Wunderkammer Lokal" entstehen. Es solle ein Friedenstein Art and Media Lab gegründet werden, sagt er und beschreibt die Vision: "Stellen Sie sich vor, dass dort Workshops stattfinden. Nicht nur mit Jugendlichen, sondern mit allen Generationen. Vom Gemälde-Workshop, also Staffeleien und Farbe, bis hin zu nem Filmworkshop kann man dort Technik und Räume nutzen. Hier geht es um Open Space. Maker Space, wie man das so schön nennt." Christopf Mauny von der Stiftung Schloss Friedenstein. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Jugendlichen Mitspracherecht geben

Die "Wunderkammer Lokal" soll auch Treffpunkt für einen angedachten Museums-Jugendrat werden. Dieser Rat, so der Wunsch von Mauny, soll helfen, die Stiftung zu demokratisieren. Er wäre das erste Gremium dieser Art in ganz Thüringen. Dazu sei vor allen Dingen noch interne Kommunikation notwendig, um das auch zu wollen, so Mauny, denn es ginge natürlich darum, Macht abzugeben.

Wir wollen hier der Jugend einen Sitz im Stiftungsrat gönnen. Das ist zumindest die Einstiegsforderung. Mal sehen, was daraus wird. Christoph Mauny über einen Museums-Jugendrat

Fördergelder drohen zu verfallen

Man hört aus diesen Worten: Es gibt große Pläne – aber es ruckelt auf dem Weg. Beim Projekt Open Friedenstein kommt nun noch hinzu, dass es eine weitere Kündigung gibt: der zuständige Direktor für Kommunikation und Bildung verlässt das Haus. Das ist ungünstig, denn die Zeit drängt, die Fördergelder von Bund und Land müssen bis 2027 ausgegeben werden, sonst verfallen sie. Das Bromacker-Lab ist einer der Höhepunkte auf Schloss Friedenstein Bildrechte: Lutz Ebhardt/Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Stiftungsdirektor Pfeifer-Helke betont mehrfach, dass hier keine Gefahr bestünde. Sehr viel weniger konkret wird er dann aber in der Pressekonferenz, als es grundsätzlich um die Zukunft der Stiftung geht.

Externe Beratung

Im vergangenen Jahr hat eine externe Beratungsfirma ein Gutachten über eine mögliche Umstrukturierung erstellt. Dieses wird nun überraschenderweise unter Verschluss gehalten. Und auch zum weiteren Einsatz von Beratungsfirmen auf dem Friedenstein äußert sich Pfeifer-Helke nur vage. Seit den Negativschlagzeilen im vergangenen Jahr wird diese externe Hilfe in Anspruch genommen. Zum aktuellen Stand bemerkt er: "Da gab es die ersten Gespräche auf Ebene des Stiftungsrates, der Betriebsrat war von Anfang an auch involviert. Und jetzt findet gerade eine Online-Befragung der Mitarbeiter statt. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse an." Pressekonferenz der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha (rechts Thomas Huck, kommissarischer Leiter Gotha Transdigital, 2.v.r. Tobias Pfeifer-Helke) Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann