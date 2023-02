Lunzenau Ausstellung auf Schloss Rochsburg: Wie Katze und Mensch zueinander fanden

Hauptinhalt

Einst hat die Katze sich an die Fersen des Menschen geheftet, denn in seinen Vorratsspeichern gab es Nagetiere. Im alten Ägypten wurde sie als Gottheit verehrt. Von hier aus trat sie ihren Siegeszug an und ist heute der Star im Wohnzimmer. Der Hund muss sich in der Beliebtheitsskala mit Platz 2 begnügen. Die Sonderausstellung "Diese Katze ist die Sonne selbst – am Anfang gegenseitiger Begegnung" auf Schloss Rochsburg im Landkreis Mittelsachsen beleuchtet eine einzigartige Freundschaft.