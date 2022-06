Für Harald Gratz zeigt der Blick in die Kunstgeschichte aber auch – und das soll die Ausstellung unterstreichen –, dass wir zeitweise schon mal weiter waren. In der griechischen Mythologie hätten die Göttinnen etwa tragende Rollen gespielt: "Im Trojanischen Krieg haben sie neben den Männern auf dem Schlachtfeld gekämpft." Auch die jahrhundertelange Verehrung der heiligen Mutter Gottes könne hier genannt werden.

Dennoch bleiben solche Beispiele eher kleinere Randnotizen in der langen Geschichte der Unterdrückung der Frau, die seit mindestens dem klassischen Altertum bis heute in unterschiedlich starker Form anhält. Umso beeindruckender erscheinen in diesem Licht die Werke von Käthe Kollwitz. Etwa eine Radierung aus ihrer Serie über den Bauernkrieg aus dem Jahr 1902. Es zeigt die Bäuerin Margarte Renner, die einzige namentlich bekannte Frau die an diesem Krieg teilnahm. Käthe Kollwitz malt sie von hinten, in ausdrucksstarker Pose mit erhobenen Armen, wie sie einem Heer von Bauern das Kommando erteilt.